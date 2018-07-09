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Фред не сыграл на ЧМ-2018 из-за травмы

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    09.07.2018 - 13:05
Фото: Фред (facebook.com/CBF)
Фото: Фред (facebook.com/CBF)

Экс-игрок "Шахтера" не отыграл на мундиале ни одной минуты

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, что хавбек Фред не сыграл на чемпионате мира-2018 из-за незалеченной травмы. Наставника цитирует бразильский сайт UOL.

Экс-полузащитник донецкого "Шахтера", перешедший летом в "Манчестер Юнайтед", был внесен в заявку на турнир, но так и не появился на поле. 

"У Фреда была травма, и он так и не смог до конца восстановиться после нее", - сказал Тите. 

Сборная Бразилии на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала мундиаля, где уступила Бельгии со счетом 1:2.

После этого поединка Тите подвергся критике из-за того, что вместо дисквалифицированного опорника "Реала" Каземиро на поле появился Фернандиньо, а не новичок "МанЮ" Фред. Полузащитник "Манчестер Сити" стал одним из антигероев данного матче, забив в собственные ворота.

Напомним, полузащитник сборной Бразилии по футболу Фред получил травму на тренировке национальной команды за неделю до старта ЧМ-2018.

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Теги публикации: ЧМ-2018, сборная Бразилии, Фред  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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