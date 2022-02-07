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"Защитить Украину": "УДАР" Кличко обратился к международному демократическому сообществу

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Киев, Понедельник 07 февраля 2022 11:33
"Защитить Украину": "УДАР" Кличко обратился к международному демократическому сообществу Фото: "УДАР Виталия Кличко" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Во время XXV съезда "УДАРа Виталия Кличко" было принято обращение к международным друзьям и партнерам Украины и международному демократическому сообществу с призывом объединиться ради защиты общих демократических ценностей, свободы и защиты Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт "УДАРа".

"Сегодня происходит поворотный момент в мировой политике – противостояние между демократией и диктатурой, свободным миром и несвободой. От этого противостояния зависит не только будущее Украины, но и стабильность и мир в Европе, а также вес демократических ценностей и принципов. Россия хочет всех убедить в том, что демократические ценности не защитят от танков и ракет. Что единственной настоящей ценностью является агрессивная военная сила. Сегодня мы должны объединиться, чтобы показать, что наши ценности имеют значение. Мы должны показать, что готовы защитить то, что всех нас объединяет", - говорится в заявлении.

"УДАР Виталия Кличко" поблагодарил за помощь международных партнеров, которые во время угрозы для Украины проявили себя как настоящие друзья.

"Международных друзей Украины объединяют и делают сильными общие ценности: вера в то, что народ должен сам свободно выбирать свое будущее; уверенность в том, что только свободный человек может быть счастлив; уважение суверенитета и территориальной целостности каждого государства. Наши настоящие друзья понимают, что защищенная Украина - это самая действенная защита ценностей свободы, демократии и мира", - говорится в заявлении.

В "УДАРе" отмечают: Украина не стремится к войне. Напротив, уже восемь лет мы платим жизнями лучших воинов за мир и уют в наших домах. Однако мы не даем покоя агрессору только потому, что осмелились самостоятельно выбирать свое будущее, поверили в идеалы демократии и вышли на улицу, чтобы их защитить.

«Мы осознаем, что должны полагаться на собственные силы, и мы будем защищать свою землю, мы будем сражаться за свою страну до последнего. Но в то же время мы рассчитываем на адекватную помощь от мирового сообщества демократических стран. Защитить демократию, защитить свободу, защитить Украину ("Stand for democracy. Stand for freedom. Stand with Ukraine")», - говорится в обращении "УДАРа".

Как сообщалось, 4 февраля состоялся XXV съезд политической партии "УДАР Виталия Кличко". Во время съезда было принято обращение к руководству государства о созыве Национального форума единства Украины, инициированное лидером "УДАРа" Виталием Кличко. Также во время съезда было принято обращение к международному сообществу о защите демократии и свободы и поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Также на XXV съезде "УДАРа" команда презентовала экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие", который предложила уже сегодня использовать всем, от чьих решений зависит состояние экономики Украины.

Кроме того, съезд партии "УДАР Виталия Кличко" выдвинул кандидата в депутаты Верховной Рады по 206 округу - главу Черниговской областной организации партии "УДАР", секретаря Черниговского горсовета Александра Ломако.

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