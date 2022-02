"Защитить Украину": "УДАР" Кличко обратился к международному демократическому сообществу

"Сегодня происходит поворотный момент в мировой политике – противостояние между демократией и диктатурой, свободным миром и несвободой. От этого противостояния зависит не только будущее Украины, но и стабильность и мир в Европе, а также вес демократических ценностей и принципов. Россия хочет всех убедить в том, что демократические ценности не защитят от танков и ракет. Что единственной настоящей ценностью является агрессивная военная сила. Сегодня мы должны объединиться, чтобы показать, что наши ценности имеют значение. Мы должны показать, что готовы защитить то, что всех нас объединяет", - говорится в заявлении.

"УДАР Виталия Кличко" поблагодарил за помощь международных партнеров, которые во время угрозы для Украины проявили себя как настоящие друзья.

"Международных друзей Украины объединяют и делают сильными общие ценности: вера в то, что народ должен сам свободно выбирать свое будущее; уверенность в том, что только свободный человек может быть счастлив; уважение суверенитета и территориальной целостности каждого государства. Наши настоящие друзья понимают, что защищенная Украина - это самая действенная защита ценностей свободы, демократии и мира", - говорится в заявлении.

В "УДАРе" отмечают: Украина не стремится к войне. Напротив, уже восемь лет мы платим жизнями лучших воинов за мир и уют в наших домах. Однако мы не даем покоя агрессору только потому, что осмелились самостоятельно выбирать свое будущее, поверили в идеалы демократии и вышли на улицу, чтобы их защитить.

«Мы осознаем, что должны полагаться на собственные силы, и мы будем защищать свою землю, мы будем сражаться за свою страну до последнего. Но в то же время мы рассчитываем на адекватную помощь от мирового сообщества демократических стран. Защитить демократию, защитить свободу, защитить Украину ("Stand for democracy. Stand for freedom. Stand with Ukraine")», - говорится в обращении "УДАРа".