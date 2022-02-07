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"Захистити Україну": "УДАР" Кличка звернувся до міжнародної демократичної спільноти

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Київ, Понеділок 07 лютого 2022 11:33
"Захистити Україну": "УДАР" Кличка звернувся до міжнародної демократичної спільноти Фото: "УДАР Віталія Кличка" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Під час XXV з’їзду "УДАРу Віталія Кличка" було ухвалено звернення до міжнародних друзів і партнерів України та міжнародної демократичної спільноти із закликом об’єднатися заради захисту спільних демократичних цінностей, свободи та захисту України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт "УДАРу".

"Сьогодні відбувається поворотний момент у світовій політиці – протистояння між демократією та диктатурою, між вільним світом та несвободою. Від результатів цього протистояння залежить не лише майбутнє України, але і стабільність та мир в Європі, а також вага демократичних цінностей та принципів. Росія хоче всіх переконати в тому, що демократичні цінності не захистять від танків і ракет. Що єдиною справжньою цінністю є брутальна військова сила. Сьогодні ми повинні об’єднатися, щоб показати, що наші цінності мають значення. Ми маємо показати, що готові захистити те, що всіх нас об’єднує", - йдеться в заяві.

"УДАР Віталія Кличка" подякував за допомогу міжнародним партнерам, які в час загрози для України проявили себе як справжні друзі.

"Міжнародних друзів України єднають і роблять сильними спільні цінності: віра в те, що народ має сам вільно обирати своє майбутнє; впевненість у тому, що лише вільна людина може бути щасливою; повага до суверенітету та територіальної цілісності кожної держави. Наші справжні друзі розуміють, що захищена Україна - це найдієвіший захист цінностей свободи, демократії та миру", - йдеться в заяві.

В "УДАРі" наголошують: Україна не прагне війни. Навпаки, вже вісім років ми сплачуємо життями найкращих воїнів за мир і затишок у наших оселях. Проте ми не даємо спокою агресору лише тому, що насмілилися самостійно обирати своє майбутнє, повірили в ідеали демократії та вийшли на вулицю, щоб їх захистити.

"Ми усвідомлюємо, що маємо покладатися на власні сили і ми будемо боронити свою землю, ми будемо битися за свою країну до останнього. Але, в той самий час, ми розраховуємо на адекватну допомогу від світової спільноти демократичних країн. Захистити демократію, захистити свободу, захистити Україну ("Stand for democracy. Stand for freedom. Stand with Ukraine")", - йдеться у зверненні "УДАРу".

Як повідомлялося, 4 лютого відбувся XXV з’їзд політичної партії "УДАР Віталія Кличка". Під час з’їзду було ухвалено звернення до керівництва держави про скликання Національного форуму єдності України, ініційоване лідером "УДАРу" Віталієм Кличком. Також під час з’їзду було ухвалено звернення до міжнародної спільноти щодо захисту демократії та свободи і підтримки України у боротьбі з російською агресією.

Також на XXV з’їзді "УДАРу" команда презентувала економічний план дій "Захист. Безпека. Розвиток", який запропонувала вже сьогодні використовувати всім, від чиїх рішень залежить стан економіки України.

Крім того, з’їзд партії "УДАР Віталія Кличка" висунув кандидата у депутати Верховної ради по 206 округу - голову Чернігівської обласної організації партії "УДАР", секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломака.

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Віталий Кличко
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