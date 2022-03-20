UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как защитить свой смартфон в военное время: украинцам дали простые советы

Как защитить самртфон в военное время (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор оккупанты пытаются нанести также информационный удар. Поэтому в Центре противодействия информации напомнили о важности цифровой гигиены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр.

В частности, речь идет об информационной гигиене в смартфоне. Все потому, что именно это устройство враг может использовать в свою пользу.

Цифровая гигиена нужна для безопасного получения цифровых услуг и информации в приложении "Дия", банках, соцсетях и мессенджерах.

В Центре противодействия информации при СНБО сообщают о 3 важнейших советах для того, чтобы защитить смартфон.

PIN-код для безопасности

Важно, чтобы на смартфоне был установлен PIN-код. Это минимум 4 цифры, которые необходимо вводить при разблокировке смартфона. Чтобы не забыть, их можно записать на листочке и спрятать в безопасное место.

Также именно это даст дополнительное время для обращения в банк, чтобы заблокировать карты в случае кражи или потери смартфона.

Подозрительные ссылки

Запрещено открывать сообщения и переходить по ссылкам с неизвестных номеров. Например: "Вам зачислено 6500 гривен по заявке Действие, детали по ссылке".

Электронные письма

Кроме того, нельзя открывать электронные письма о выигрыше в лотерее, денежных поступлениях или получении наследства. Мошенники систематически осуществляют такие рассылки.

Ранее мы сообщали, что в Украине предупредили об опасной SMS-рассылке.

Также мы писали, что кіберполіція викрила мошенников, которые "сдавали" несуществующее жилье беженцам.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВторжение России в Украину