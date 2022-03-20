Как защитить свой смартфон в военное время: украинцам дали простые советы

В частности, речь идет об информационной гигиене в смартфоне. Все потому, что именно это устройство враг может использовать в свою пользу.

Цифровая гигиена нужна для безопасного получения цифровых услуг и информации в приложении "Дия", банках, соцсетях и мессенджерах.

В Центре противодействия информации при СНБО сообщают о 3 важнейших советах для того, чтобы защитить смартфон.

PIN-код для безопасности

Важно, чтобы на смартфоне был установлен PIN-код. Это минимум 4 цифры, которые необходимо вводить при разблокировке смартфона. Чтобы не забыть, их можно записать на листочке и спрятать в безопасное место.

Также именно это даст дополнительное время для обращения в банк, чтобы заблокировать карты в случае кражи или потери смартфона.

Подозрительные ссылки

Запрещено открывать сообщения и переходить по ссылкам с неизвестных номеров. Например: "Вам зачислено 6500 гривен по заявке Действие, детали по ссылке".

Электронные письма

Кроме того, нельзя открывать электронные письма о выигрыше в лотерее, денежных поступлениях или получении наследства. Мошенники систематически осуществляют такие рассылки.