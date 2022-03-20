Как защитить свой смартфон в военное время: украинцам дали простые советы

Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор оккупанты пытаются нанести также информационный удар. Поэтому в Центре противодействия информации напомнили о важности цифровой гигиены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр.
В частности, речь идет об информационной гигиене в смартфоне. Все потому, что именно это устройство враг может использовать в свою пользу.
Цифровая гигиена нужна для безопасного получения цифровых услуг и информации в приложении "Дия", банках, соцсетях и мессенджерах.
В Центре противодействия информации при СНБО сообщают о 3 важнейших советах для того, чтобы защитить смартфон.
PIN-код для безопасности
Важно, чтобы на смартфоне был установлен PIN-код. Это минимум 4 цифры, которые необходимо вводить при разблокировке смартфона. Чтобы не забыть, их можно записать на листочке и спрятать в безопасное место.
Также именно это даст дополнительное время для обращения в банк, чтобы заблокировать карты в случае кражи или потери смартфона.
Подозрительные ссылки
Запрещено открывать сообщения и переходить по ссылкам с неизвестных номеров. Например: "Вам зачислено 6500 гривен по заявке Действие, детали по ссылке".
Электронные письма
Кроме того, нельзя открывать электронные письма о выигрыше в лотерее, денежных поступлениях или получении наследства. Мошенники систематически осуществляют такие рассылки.
Ранее мы сообщали, что в Украине предупредили об опасной SMS-рассылке.
Также мы писали, что кіберполіція викрила мошенников, которые "сдавали" несуществующее жилье беженцам.
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