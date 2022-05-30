Как защитить себя во время артиллерийского и ракетного обстрела: советы Минздрава

Во время артиллерийских обстрелов или ракетных бомбардировок нужно находиться в укрытии или бомбоубежище. Также стоит прикрыть уши, чтобы уберечься от контузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Что делать во время артобстрелов?

Не оставайтесь в подъездах, под арками и на лестничных клетках. Также опасно прятаться в подвалах панельных домов, возле автомобилей, АЗС и под стенами домов из легких конструкций. Такие объекты непрочны, поэтому существует угроза оказаться под завалами или травмироваться.

Если при обстрелах Вы находитесь на улице, немедленно ложитесь на землю, туда, где есть выступ или хотя бы в небольшое углубление. Для защиты также подойдут бетонные конструкции (кроме тех, которые могут обрушиться или загореться), траншеи, неглубокие подземные колодцы, широкие трубы водостока и канавы.

Закройте ладонями уши и открывайте рот - это спасет от контузии, убережет от баротравмы.

Не разбирайте завалы самостоятельно, ждите специалистов по разминированию и представителей аварийно-спасательной службы.

Как действовать под обстрелами системами залпового огня?

Самое главное - не стоит игнорировать сигналы тревоги или призывы местных властей. Если Вы находитесь в зоне активных боевых действий, организуйте постоянное наблюдение. Держите в поле зрения здания, которые расположены рядом и могут использоваться как укрытие. После сигнала есть несколько секунд, чтобы спрятаться.

Ракету можно хорошо заметить и среагировать, ведь залп реактивной установки хорошо видно. Ночью - это яркая вспышка на горизонте, днем - дымные следы ракет.

Прячьтесь в подвале или в другом заглубленном помещении. По возможности выбирайте место в углу между несущими стенами и недалеко от дверей или окон, чтобы в случае попадания снаряда быстро покинуть здание.

После окончания обстрела не покидайте укрытий не менее 10 минут. Ведь обычно осуществляется корректировка или смена позиций.