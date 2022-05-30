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Как защитить себя во время артиллерийского и ракетного обстрела: советы Минздрава

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Украина, Понедельник 30 мая 2022 10:11
Как защитить себя во время артиллерийского и ракетного обстрела: советы Минздрава Фото: Минздрав объяснил, что делать под артиллерийских обстрелов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во время артиллерийских обстрелов или ракетных бомбардировок нужно находиться в укрытии или бомбоубежище. Также стоит прикрыть уши, чтобы уберечься от контузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Что делать во время артобстрелов?

  • Не оставайтесь в подъездах, под арками и на лестничных клетках. Также опасно прятаться в подвалах панельных домов, возле автомобилей, АЗС и под стенами домов из легких конструкций. Такие объекты непрочны, поэтому существует угроза оказаться под завалами или травмироваться.
  • Если при обстрелах Вы находитесь на улице, немедленно ложитесь на землю, туда, где есть выступ или хотя бы в небольшое углубление. Для защиты также подойдут бетонные конструкции (кроме тех, которые могут обрушиться или загореться), траншеи, неглубокие подземные колодцы, широкие трубы водостока и канавы.
  • Закройте ладонями уши и открывайте рот - это спасет от контузии, убережет от баротравмы.
  • Не разбирайте завалы самостоятельно, ждите специалистов по разминированию и представителей аварийно-спасательной службы.

Как действовать под обстрелами системами залпового огня?

Самое главное - не стоит игнорировать сигналы тревоги или призывы местных властей. Если Вы находитесь в зоне активных боевых действий, организуйте постоянное наблюдение. Держите в поле зрения здания, которые расположены рядом и могут использоваться как укрытие. После сигнала есть несколько секунд, чтобы спрятаться.

Ракету можно хорошо заметить и среагировать, ведь залп реактивной установки хорошо видно. Ночью - это яркая вспышка на горизонте, днем - дымные следы ракет.

Прячьтесь в подвале или в другом заглубленном помещении. По возможности выбирайте место в углу между несущими стенами и недалеко от дверей или окон, чтобы в случае попадания снаряда быстро покинуть здание.

После окончания обстрела не покидайте укрытий не менее 10 минут. Ведь обычно осуществляется корректировка или смена позиций.

Раньше мы рассказывали, что нужно взять с собой в аптечку во время перехода в укрытие.

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