В укрытие с аптечкой. Полный перечень препаратов, которые нужно взять с собой
В Украине сейчас действует военное положение, а потому важно иметь проверенное удобное укрытие, где надо находиться в объявленный период. С собой необходимо взять не только продукты теплые вещи, но и аптечку для бытовых нужд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
Как советуют в ведомстве, необходимые лекарства можно сложить в специальную сумку или же косметичку.
Что взять с собой?
Министерство здравоохранения рекомендует собрать аптечку с таким содержанием:
- пластыри разных размеров;
- активированный уголь от интоксикации;
- препарат для снижения жара;
- препарат для обезболивания;
- противоаллергический препарат;
- лекарства от диареи;
- лекарство от желудочной инфекции;
- капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз;
- лекарства, которые вы принимаете (дозировка минимум на неделю) с описанием способа применения и дозы;
- запас масок;
- термометр.
В Минздраве также напоминают, если вы имеете хронические заболевания и принимаете систематическое лечение, необходимо помнить о том, какие лекарства взять с собой.
Напомним, ранее мы писали о списке бомбоубежищ по всей Украине.
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