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В укрытие с аптечкой. Полный перечень препаратов, которые нужно взять с собой

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Киев, Суббота 28 мая 2022 14:16
В укрытие с аптечкой. Полный перечень препаратов, которые нужно взять с собой Фото: Минздрав назвал лекарства, которые необходимо брать с собой в укрытие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сейчас действует военное положение, а потому важно иметь проверенное удобное укрытие, где надо находиться в объявленный период. С собой необходимо взять не только продукты теплые вещи, но и аптечку для бытовых нужд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Как советуют в ведомстве, необходимые лекарства можно сложить в специальную сумку или же косметичку.

Что взять с собой?

Министерство здравоохранения рекомендует собрать аптечку с таким содержанием:

  • пластыри разных размеров;
  • активированный уголь от интоксикации;
  • препарат для снижения жара;
  • препарат для обезболивания;
  • противоаллергический препарат;
  • лекарства от диареи;
  • лекарство от желудочной инфекции;
  • капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз;
  • лекарства, которые вы принимаете (дозировка минимум на неделю) с описанием способа применения и дозы;
  • запас масок;
  • термометр.

В Минздраве также напоминают, если вы имеете хронические заболевания и принимаете систематическое лечение, необходимо помнить о том, какие лекарства взять с собой.

Напомним, ранее мы писали о списке бомбоубежищ по всей Украине.

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