ru ua
Пн, 30 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як захистити себе під час артилерійського та ракетного обстрілу: поради МОЗ

Новость на русском →
Україна, Понеділок 30 травня 2022 10:11
Як захистити себе під час артилерійського та ракетного обстрілу: поради МОЗ Фото: МОЗ пояснило, що робити під артилерійських обстрілів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Під час артилерійських обстрілів чи ракетних бомбардувань потрібно перебувати в укритті чи бомбосховищі. Також варто прикрити вуха, щоб вберегтися від контузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Що робити під час артобстрілів?

  • Не залишайтеся в підʼїздах, під арками та на сходових клітках. Також небезпечно ховатися в підвалах панельних будинків, біля автомобілів, АЗС і під стінами будинків із легких конструкцій. Такі обʼєкти неміцні, тому існує загроза опинитися під завалами або травмуватися.
  • Якщо при обстрілах Ви знаходитеся на вулиці, негайно лягайте на землю, туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення. Для захисту також підійдуть бетонні конструкції (окрім тих, які можуть обвалитися або загорітися), траншеї, неглибокі підземні колодязі, широкі труби водостоку і канави.
  • Закривайте долонями вуха та відкривайте рот - це врятує від контузії, убереже від баротравми.
  • Не розбирайте завалів самостійно, чекайте на фахівців з розмінування та представників аварійно-рятувальної служби.

Як діяти під обстрілів системами залпового вогню?

Найголовніше - не варто ігнорувати сигнали тривоги або заклики місцевої влади. Якщо Ви знаходитеся у зоні активних бойових дій, організуйте постійне спостереження. Тримайте в полі зору будівлі, які розташовані поруч і можуть використовуватися як укриття. Після сигналу є кілька секунд, щоб сховатися.

Ракету можна добре помітити та зреагувати, адже залп реактивної установки добре видно. Вночі - це яскравий спалах на обрії, а вдень - димні сліди ракет.

Ховайтеся в підвалі або в іншому заглибленому приміщенні. За можливості обирайте місце в кутку між несучими стінами та недалеко від дверей чи вікон, щоб у разі влучання снаряда швидко покинути будівлю.

Після закінчення обстрілу не покидайте укриттів щонайменше 10 хвилин. Адже зазвичай здійснюється коригування або зміна позицій.

Раніше ми розповідали, що потрібно взяти з собою в аптечку під час переходу в укриття.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Війна Росії проти України
NEWS
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
DAILY
Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу