UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Надо защитить небо и море: Резников обсудил с Пентагоном дополнительную помощь Украине

Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином обсудили дополнительную помощь Украине. В частности, потребность Украины в ПВО, ПРО и флоте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление министра обороны Алексея Резникова во время общения с журналистами в украинском посольстве в Вашингтоне.

"Мы (с главой Пентагона - ред.) коснулись фундаментальных потребностей с точки зрения развития наших способностей. Если сегодня у нас мощные развитые сухопутные войска, то у нас остается важной потребность в ПВО, ПРО и флоте. То есть нам нужно защитить наше небо и наше море", - заявил он.

Кроме того, стороны проанализировали угрозы Украине.

"Мы (с Остином - ред.) обсуждали (дополнительную помощь - ред.). Сначала мы проанализировали угрозы более подробно, затем обсуждали потребности и возможности их решения. Дело в том, что мы равно оцениваем риски и угрозы. Мне важно было говорить не о выражении озабоченности, а о конкретных действиях и вещах. И мы о них вчера говорили", - добавил Резников.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиАлексей Резников