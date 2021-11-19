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Треба захистити небо і море: Резніков обговорив з Пентагоном додаткову допомогу Україні

Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони України Олексій Резніков в ході зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном обговорили додаткову допомогу Україні. Зокрема, потреба України в ППО, ПРО і флоті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву міністра оборони Олексія Рєзнікова під час спілкування з журналістами в українському посольстві у Вашингтоні.

"Ми (з главою Пентагону - ред.) торкнулися фундаментальних потреб з точки зору розвитку наших здібностей. Якщо сьогодні у нас потужні розвинені сухопутні війська, то у нас залишається важливою потреба в ППО, ПРО і флоті. Тобто нам потрібно захистити наше небо і наше море", - заявив він.

Крім того, сторони проаналізували загрози Україні.

"Ми (з Остіном - ред.) обговорювали (додаткову допомогу - ред.). Спочатку ми проаналізували загрози більш детально, потім обговорювали потреби і можливості їх вирішення. Річ у тім, що ми однаково оцінюємо ризики і загрози. Мені важливо було говорити не про висловлення заклопотаності, а про конкретні дії і речі. І ми про них вчора говорили", - додав Резніков.

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ПентагонСполучені Штати АмерикиОлексій Резніков