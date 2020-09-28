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Захист Юрченка подав апеляцію на його арешт

Київ, Понеділок 28 вересня 2020 18:38
Захист Юрченка подав апеляцію на його арешт
Фото: Олександр Юрченко (УНІАН)
Автор: Олег Черниш

Адвокати народного депутата Олександра Юрченка подали апеляцію на його арешт. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, на свободу він вийшов ще минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Вищого антикорупційного суду.

У переліку справ, які розглядатиме Апеляційна палата ВАКС, зазначена скарга Юрченка. Апеляцію нардеп подав у понеділок 28 вересня. Вона буде розглянута 1 жовтня о 09:20.

Нагадаємо, Юрченка підозрюють в хабарництві, йому інкримінують лобіювання поправок в законодавство за грошову винагороду. Суд взяв його під варту з можливістю виходу під заставу 3,1 млн гривень.

На тлі цього скандалу народного депутата виключили з фракції "Слуга народу", а президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Юрченко обов'язково отримає тюремний термін. За даними слідства, він отримував гроші через свого помічника і планував підкупити членів парламентського комітету, щоб провести правки до закону про утилізацію твердих побутових відходів.

Детальніше про його справу читайте в матеріалі РБК-Україна "Дело Юрченка: як суд заарештував першого нардепа від "Слуги народу".

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