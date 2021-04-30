Защита украинского политзаключенного Приходько готовит жалобу в ЕСПЧ

Защита украинского политзаключенного Олега Приходько готовит апелляционную жалобу и жалобу в Европейский суд по правам человека. Авокат Назим Шейхмамбетов посетил Приходько в СИЗО.

Адвокат заявил, что жалобу в ЕСПЧ отправят, как только приговор по делу Приходько вступит в законную силу. Сейчас продолжается сбор документов.

"Кроме того, сторона защиты ознакомилась со всеми томами уголовного дела и получила протоколы и аудиозаписи судебных заседаний - все это будет приобщено к жалобе", - говорится в сообщении.

Адвокаты ждут назначение апелляционного рассмотрения - прокуратура решила обжаловать приговор Олегу Приходько, требуя дать ему 11 лет лишения свободы, вместо 5.

Состояние здоровья подзащитного, адвокат оценивает, как "стабильно удовлетворительное".

"Он человек преклонного возраста (в этом году ему исполнится 63 года) и его хронические заболевания обостряются в условиях неблагонадежной тюремной медицины", - говорит Шейхмамбетов.