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Защита украинского политзаключенного Приходько готовит жалобу в ЕСПЧ

Новина українською → Пятница 30 апреля 2021 17:50
Защита украинского политзаключенного Приходько готовит жалобу в ЕСПЧ Фото: политзаключенный Олег Приходько (crimeahrg.org)
Автор: РБК-Украина

Защита украинского политзаключенного Олега Приходько готовит апелляционную жалобу и жалобу в Европейский суд по правам человека. Авокат Назим Шейхмамбетов посетил Приходько в СИЗО.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Адвокат заявил, что жалобу в ЕСПЧ отправят, как только приговор по делу Приходько вступит в законную силу. Сейчас продолжается сбор документов.

"Кроме того, сторона защиты ознакомилась со всеми томами уголовного дела и получила протоколы и аудиозаписи судебных заседаний - все это будет приобщено к жалобе", - говорится в сообщении.

Адвокаты ждут назначение апелляционного рассмотрения - прокуратура решила обжаловать приговор Олегу Приходько, требуя дать ему 11 лет лишения свободы, вместо 5.

Состояние здоровья подзащитного, адвокат оценивает, как "стабильно удовлетворительное".

"Он человек преклонного возраста (в этом году ему исполнится 63 года) и его хронические заболевания обостряются в условиях неблагонадежной тюремной медицины", - говорит Шейхмамбетов.

Напомним, в начале марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, приговорил крымчанина Олега Приходько до 5 лет колонии строгого режима. Также ему присудили уплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.

Ему объявили приговор по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджога генконсульства РФ во Львове летом 2019 года.

Как писало РБК-Украина, омбудсмен Людмила Денисова заявляет, что состояние здоровья Приходько, ухудшается.

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