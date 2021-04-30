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Захист українського політв'язня Приходько готує скаргу до ЄСПЛ

Новость на русском → П'ятниця 30 квітня 2021 17:50
Захист українського політв'язня Приходько готує скаргу до ЄСПЛ Фото: політв'язень Олег Приходько (crimeahrg.org)
Автор: РБК-Україна

Захист українського політв'язня Олега Приходька готує апеляційну скаргу та скаргу до Європейського суду з прав людини. Авокат Назим Шейхмамбетов відвідав Приходько в СІЗО.

Про це повідомляє " Кримська солідарність".

Адвокат заявив, що скаргу в ЄСПЛ відправлять, як тільки вирок у справі Приходька вступить в законну силу. Наразі триває збір документів.

"Крім того, сторона захисту ознайомилася з усіма томами кримінальної справи і отримала протоколи та аудіозаписи судових засідань - все це буде долучено до скарги", - йдеться в повідомленні.

Адвокати чекають призначення апеляційного розгляду - прокуратура вирішила оскаржити вирок Олегу Приходьку, вимагаючи дати йому 11 років позбавлення волі, замість 5.

Стан здоров'я підзахисного, адвокат оцінює, як "стабільно задовільний".

"Він людина похилого віку (цього року йому виповниться 63 роки) і його хронічні захворювання загострюються в умовах неблагонадійної тюремної медицини", - говорить Шейхмамбетов.

Нагадаємо, на початку березня Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону, засудив кримчанина Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму. Також йому присудили сплатити штраф у розмірі 110 тисяч рублів.

Йому оголосили вирок у сфабрикованій кримінальній справі за нібито спробу вчинення терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року.

Як писало РБК-Україна, омбудсмен Людмила Денисова заявляє, що стан здоров'я Приходька, погіршується.

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