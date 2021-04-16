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Прокуратура в РФ просит увеличить срок заключения политзаключенному Приходько

Новина українською → Пятница 16 апреля 2021 19:34
Прокуратура в РФ просит увеличить срок заключения политзаключенному Приходько Фото: политзаключенный Олег Приходько (crimeahrg.org)
Автор: РБК-Украина

Российская прокуратура подала апелляцию на приговор проукраинскому активисту из Крыма Олегу Приходько. Его уже осудили на пять лет, но прокуратура требует изменить срок заключению на 11 лет.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Так, в ходе заседания в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону прокурор требовал 11 лет колонии строгого режима с отбыванием трех лет в тюрьме и штрафом в 200 тысяч рублей.

"Прокуратура действительно подала апелляционное представление, это их право, хотят увеличить меру наказания более чем в два раза", - сообщил адвокат.

Вместе с тем, защита Приходько подает апелляцию на решение суда о 5 годах заключения.

Позже военный апелляционный суд рассмотрит заявления обеих сторон.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова заявляет, что состояние здоровья украинца Олега Приходько, которого удерживают в СИЗО в Ростове-на-Дону (РФ), ухудшается.

Напомним, в начале марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, приговорил крымчанина Олега Приходько до 5 лет колонии строгого режима. Также ему присудили уплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.

Ему объявили приговор по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджога генконсульства РФ во Львове летом 2019 года.

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