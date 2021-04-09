Состояние здоровья политзаключенного Приходько ухудшается, - омбудсмен
Состояние здоровья украинца Олега Приходько, которого удерживают в СИЗО в Ростове-на-Дону (РФ), ухудшается. Руководство СИЗО блокирует доступ к оказанию надлежащей медицинской помощи.
Приходько жалуется на обострение хронических болезней и постоянной боли в нижних конечностях, что сопровождается их отеками, которые не исчезают около месяца.
"Бездействие со стороны сотрудников следственного изолятора №1. Ростов-на-Дону, а именно непредоставление надлежащей медицинской помощи, может привести к необратимой потери здоровья", - отметила Денисова.
Омбудсмен подчеркивает, что действия в отношении украинского политзаключенного можно расценивать как пытки, или обращение, унижающее достоинство.
Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием провести полное медицинское обследование и предоставить соответствующий комплекс лечения политзаключенному Приходько.
Напомним, в начале марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, приговорил крымчанина Олега Приходько до 5 лет колонии строгого режима. Также ему присудили уплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.
Ему объявили приговор по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019 года.