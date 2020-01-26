Защита Трампа считает, что процедура импичмента может повлиять на выборы

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Адвокат президента США считает действия демократов нарушением Конституции

Адвокат президента Соединенных Штатов Америки Пэт Чиполлоне заявил, что процедура импичмента Дональда Трампа может повлиять на будущие президентские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам адвоката, если представителям Демократической партии удастся запретить Трампу баллотироваться на следующих президентских выборах, то это будет "самым большим вмешательством в выборы в американской истории".

Чиполлоне добавил, что подобными действиями демократы нарушат Конституцию США.

Напомним, ранее сообщалось, что защита президента США начала презентацию аргументов в защиту Трампа в рамках процедуры рассмотрения импичмента в Сенате. В субботу, 25 января, защита Трампа озвучила шесть аргументов относительно отсутствия давления на Украину.

Как писало РБК-Украина, в Сенате США начали рассмотрение дела об импичменте президента Трампа. В ходе слушаний сенаторы должны решить, виновен ли американский президент в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.

Кроме того, представители Демократической партии завершили изложение обвинений в рамках рассмотрения дела об импичменте в Сенате. Демократы зачитали обвинение в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.