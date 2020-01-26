Захист Трампа представив шість аргументів відсутності тиску на Україну

Аргументи представили під час розгляду справи в Сенаті
Команда юристів президента США Дональда Трампа розпочала презентацію аргументів на захист президента в рамках процедури розгляду імпічменту в Сенаті США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
У своєму виступі у суботу заступник команди адвокатів Майк Пурпура озвучив шість аргументів на користь невинуватості Трампа у тиску на Україну з метою отримати переваги у внутрішньополітичній боротьбі у США для діючого президента,
Раніше повдіомлялося, що у Сполучених Штатах Америки представники Демократичної партії завершили виклад звинувачень у Сенаті в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сенат США почав розгляд справи про імпічмент президента Трампа. В ході слухань сенатори повинні вирішити, чи винен американський президент у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу.