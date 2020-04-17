Защита от спама: как Верховная рада убирает преграды на пути к траншу МВФ

Пандемия COVID-19 и последовавший за ней глобальный финансовый кризис могут нанести украинской экономике тяжелый удар. Обстоятельства усугубляются тем, что в мае властям необходимо провести крупнейшие выплаты по госдолгу.

Чтобы выпутаться из критической ситуации, президент и его команда рассчитывают в ближайшие недели получить транш от Международного валютного фонда.

Одно из двух ключевых условий для продолжения кредитования Украина уже выполнила, приняв закон о рынке земли. Кроме того, Фонд настаивает, чтобы власть законодательно запретила возврат банков, которые были признаны неплатежеспособными, их прежним владельцам.

Такие меры должны помешать Игорю Коломойскому снова заполучить контроль над ПриватБанком. Хотя он может рассчитывать на денежное возмещение, если суд решит, что бывшие акционеры потерпели убытки.

В первом чтении законопроект про банки Верховная рада проголосовала 30 марта. Но в течение следующей недели народные депутаты внесли к нему рекордные 16,6 тысяч поправок. Тем самым, казалось бы, застопорив его принятие в ближайшие месяцы.

Половину из этих поправок внесли пятеро членов монобольшинства, которых считают лояльными к Коломойскому. Причем многие замечания дублируют друг друга, а некоторые выглядят весьма "оригинально". Так депутат Дмитрий Чорный предложил официально изменить название закона на "Антиколомойский".

Но наказывать депутатов за "саботаж" исключением из фракции – не вариант, пояснил источник в "Слуге народа". По его словам, в результате "исхода", возможно, придется формировать коалицию с другими политсилами, на что команда Зеленского идти не хочет.

Чтобы сократить время рассмотрения "антиколомойского" закона, 16 апреля парламент проголосовал за изменение регламента. Инициативу (№1043) о противодействии "поправочному спаму" поддержали 242 народных депутата.

В понедельник на заседании фракции "слуги народа" сошлись на том, что менять регламент нужно на базе именно этого законопроекта, поскольку он прошел первое чтение еще в сентябре. Иначе, после регистрации нового документа, его снова могут "завалить" поправками.

"Еще в августе-сентябре 2019 заложили механизмы противодействия "поправочному спаму". Не ставили мой законопроект 1043 для принятия его "в целом", надеясь на добрую волю депутатов. Но после 16000+ поправок к проекту о банках у всех лопнуло терпение. Для их рассмотрения по действующему регламенту надо почти два года или 40% всей каденции Верховной Рады", – пояснил один из авторов законопроекта, член регламентного комитета Рады Павел Фролов (СН).

В финальной версии документа профильный комитет прописал норму, которая позволяет сократить рассмотрение законопроекта во втором чтении, если к нему подано свыше 500 поправок. Чтобы запустить сокращенную процедуру нужно не менее 150 подписей народных депутатов. После чего ее должен поддержать парламент минимум 226 голосами "за".

Каждая из фракций и групп может настаивать на рассмотрении в зале пяти поправок из тех, которые отклонил профильный комитет. Внефракционные депутаты – одной. Таким образом, Раде не придется рассматривать в зале все сотни или тысячи замечаний. На рассмотрение пойдут только поправки, рекомендованные профильным комитетом, плюс несколько выбранных фракциями, группами и внефракционными депутатами.

В оппозиционных фракциях и группе "За майбутнє" выказали недовольство этим законом, отметив, что он ущемляет права народных депутатов. Хотя "Европейская солидарность" и "Голос" заявили, что поддержат его, если он будет ограничен во времени.

В ответ спикер Верховной рады Дмитрий Разумков пообещал, что после голосования будут зарегистрированы изменения в этот документ, которые установят его временные рамки. Но верить на слове главе парламенту ни ЕС, ни "Голос" не стали.

По регламенту внести какие-либо поправки непосредственно перед принятием законопроекта с голоса нельзя, пояснил РБК-Украина народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Внутри фракции мы договорились, что мы принимаем этот документ в том виде, который подготовил комитет. Поскольку, во-первых, он временный и его необходимо принять из-за банковского закона. И во-вторых, мы договорились, что позже внесем изменения в регламент, которые позволят каждому депутату подать по одной поправке к каждой статье или разделу закона", – сказал он.

Впрочем, переписать регламент собственными усилиями "Слуге народа" не удалось. Только 204 депутата монобольшинства решили отдать свой голос "за" эту инициативу. Еще 13 – обеспечила группа "Довіра", 10 – внефракционные депутаты.

Интересно, что закон, блокирующий "поправочный спам", также поддержали 15 членов "Оппозиционной платформы – За життя" и еще пять из них проголосовали против. Причем совсем недавно представители этой фракции сами "завалили" закон про рынок земли 3 тысячами поправок. Из-за чего его рассмотрение затянулось на пару месяцев.

Один из депутатов ОПЗЖ заверил издание, что во фракции было "свободное голосование".

"Наши голоса не были решающими, но подстраховали. Мы сказали, что около 10 голосов дадим. Какого-либо глобального договорняка не было. Были тактические аргументы, которые в свое время нам понадобятся для реализации определенных программных целей. А потому пошли навстречу власти, чтобы разблокировать рассмотрение "антиколомойского" закона. К тому же спикер заверил, что закон временный", – рассказал РБК-Украина собеседник.

Кроме того, в монобольшинстве предварительно согласились на требование ОПЗЖ урегулировать в законодательстве права оппозиции, отметил источник.

"К примеру – закрепить в регламенте, что повестку дня формируют с учетом предложений оппозиционных фракций. Еще один из аргументов, который звучал: ведь у нас война, и минские соглашения тоже нужно выполнять. И если появятся соответствующие законы, как бы они не были заблокированы 16 или 20 тысячами поправок", – добавил он.

Тем временем в "Слуге народа" уже заявили, что ограничат действие принятых изменений только на время карантина и 30 дней после него. Для этого внесут дополнительный документ, который также увеличит порог для запуска сокращенной процедуры с 500 до 1000 поправок.

Однако сделать это возможно только после того, как закон об изменениях регламента вступит в силу. По словам замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, в Раде уже зарегистрировано несколько постановлений о его отмене. И чтобы их успешно "провалить" депутаты вновь планируют собраться на следующей неделе, в среду.

"Только после того, как мы их отменим, закон вступит в силу. Дальше после сбора подписей, на еще одном внеочередном заседании мы сможем запустить эту специальную процедуру. И, вероятно, в начале мая мы сможем проголосовать закон про банки", – отметила Кравчук в комментарии РБК-Украина.

Похожие сроки называет и первый замглавы финансового комитета Рады Ярослав Железняк ("Голос"). Ориентировочно во вторник этот комитет продолжит готовить таблицу с поправками для рассмотрения в сессионном зале.

"Депутаты, вероятно, соберут 150 подписей, чтобы запустить новую процедуру. Затем пройдет голосование в 226 голосов. Дальше два дня уйдет на внесение отобранных поправок от фракций, и еще два дня, чтобы их свел комитет. Учитывая все эти вводные, мы можем ожидать, что принятие законопроекта про банки состоится не раньше майских праздников", – сказал изданию депутат.

Вероятно, соратники Игоря Коломойского не оставят попыток если не провалить закон о банках, то значительно отсрочить его вступление в силу. Таким образом новое соглашение с МВФ откладывается на несколько недель, что может негативно сказаться на украинской экономике.

В команде Зеленского рассчитывают, что населению хватит запасов на этот период. "Но после праздников, во второй половине мая, нужно понемногу выпускать людей на работу, а то дождемся голодных бунтов", – объяснил информированный собеседник РБК-Украина.