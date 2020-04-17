Захист від спаму: як Верховна рада прибирає перешкоди на шляху до траншу МВФ

Пандемія COVID-19 і глобальна фінансова криза, що послідувала за нею, можуть завдати українській економіці важкий удар. Обставини ускладнюються тим, що в травні владі необхідно провести найбільші виплати за держборгом. Щоби виплутатися з критичної ситуації, президент і його команда розраховує в найближчі тижні отримати транш від Міжнародного валютного фонду.

Одну з двох ключових умов для продовження кредитування Україна вже виконала, прийнявши закон про ринок землі. Крім того, Фонд наполягає, щоб влада законодавчо заборонила повернення банків, які були визнані неплатоспроможними, їх колишнім власникам.

Такі заходи повинні перешкодити Ігорю Коломойському знову отримати контроль над ПриватБанком. Хоча він може розраховувати на грошове відшкодування, якщо суд вирішить, що колишні акціонери зазнали збитків.

У першому читанні законопроект про банки Верховна рада проголосувала 30 березня. Але протягом наступного тижня народні депутати внесли до нього рекордні 16,6 тисяч поправок. Тим самим, здавалося б, застопоривши його прийняття в найближчі місяці.

Половину з цих поправок внесли п'ятеро членів монобільшості, яких вважають лояльними до Коломойського. Причому велика кількість зауважень дублюють одне одного, а деякі виглядають вельми "оригінально". Так депутат Дмитро Чорний офіційно запропонував змінити назву закону на "Антиколомойский".

Але карати депутатів за "саботаж" виключенням з фракції – не варіант, пояснило джерело в "Слузі народу". За його словами, в результаті "виходу", можливо, доведеться формувати коаліцію з іншими політсилами, на що команда Зеленського йти не хоче.

Щоб скоротити час розгляду "антиколомойского" закону, 16 квітня парламент проголосував за зміну регламенту. Ініціативу (№1043) про протидію "поправочному спаму" підтримали 242 народних депутата.

У понеділок на засіданні фракції "слуги народу" зійшлися на тому, що потрібно міняти регламент на базі саме цього законопроекту, оскільки він пройшов перше читання ще у вересні. Інакше, після реєстрації нового документа, його знову можуть "завалити" поправками.

"Ще в серпні-вересні 2019 заклали механізми протидії "поправочному спаму". Не ставили мій законопроект 1043 для прийняття його "в цілому", сподіваючись на добру волю депутатів. Але після 16000+ поправок до проекту про банки у всіх урвався терпець. Для їх розгляду за чинним регламентом треба майже два роки або 40% усієї каденції Верховної Ради", – пояснив один з авторів законопроекту, член регламентного комітету Ради Павло Фролов (СН).

У фінальній версії документа профільний комітет прописав норму, яка дозволяє скоротити розгляд законопроекту у другому читанні, якщо до нього подано понад 500 поправок. Щоб запустити скорочену процедуру потрібно не менше 150 підписів народних депутатів. Після чого її має підтримати парламент мінімум 226 голосами "за".

Кожна з фракцій і груп може наполягати на розгляді у залі п'яти поправок з тих, які відхилив профільний комітет. Позафракційні депутати – однієї. Таким чином, Раді не доведеться розглядати в залі всі сотні або тисячі зауважень. На розгляд підуть тільки поправки, схвалені профільним комітетом, плюс кілька вибраних фракціями, групами та позафракційними депутатами.

В опозиційних фракціях і групы "За майбутнє" виявили невдоволення цим законом, зазначивши, що він обмежує права народних депутатів. Хоча "Європейська солідарність" і "Голос" заявили, що підтримають його, якщо він буде обмежений у часі.

У відповідь спікер Верховної ради Дмитро Разумков пообіцяв, що після голосування будуть зареєстровані зміни в цей документ, що встановлять його тимчасові рамки. Але вірити на слово голові парламенту ні ЄС, ні "Голос" не стали.

За регламентом внести якісь поправки безпосередньо перед ухваленням законопроекту, з голосу, не можна, пояснив РБК-Україна народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

"Всередині фракції ми домовилися, що ми приймаємо цей документ у тому вигляді, який підготував комітет. Оскільки, по-перше, він тимчасовий і його необхідно прийняти через банківський закон. І по-друге, ми домовилися, що пізніше внесемо зміни до регламенту, які дозволять кожному депутату подати по одній поправці до кожної статті або розділу закону", – сказав він.

Втім, переписати регламент власними зусиллями "Слузы народу" не вдалося. Тільки 204 депутати монобільшості вирішили віддати свій голос "за" цю ініціативу. Ще 13 – забезпечила група "Довіра", 10 – позафракційні депутати.

Цікаво, що закон, що блокує "поправочний спам", також підтримали 15 членів "Опозиційної платформи – За життя" та ще п'ять з них проголосували проти. Причому зовсім недавно представники цієї фракції самі "завалили" закон про ринок землі 3 тисячами поправок. Через що його розгляд затягнувся на кілька місяців.

Один з депутатів ОПЗЖ запевнив видання, що у фракції було "вільне голосування".

"Наші голоси не були вирішальними, але підстрахували. Ми сказали, що близько 10 голосів дамо. Якогось глобального договорняка не було. Були тактичні аргументи, які у свій час нам знадобляться для реалізації певних програмних цілей. А тому пішли назустріч владі, щоб розблокувати розгляд "антиколомойського" закону. До того ж спікер запевнив, що закон тимчасовий", – розповів РБК-Україна співрозмовник.

Крім того, в монобільшості попередньо погодилися на вимогу ОПЗЖ врегулювати в законодавстві права опозиції, відзначило джерело.

"Наприклад – закріпити в регламенті, що порядок денний формують з урахуванням пропозицій опозиційних фракцій. Ще один з аргументів, який звучав: адже у нас війна, і мінські угоди теж потрібно виконувати. І якщо з'являться відповідні закони, як би вони не були заблоковані 16 або 20 тисячами поправок", – додав співрозмовник.

Тим часом у "Слузі народу" вже заявили, що обмежать дію прийнятих змін тільки на час карантину і 30 днів після нього. Для цього внесуть додатковий документ, який також збільшить поріг для запуску скороченої процедури з 500 до 1000 поправок.

Однак зробити це можливо тільки після того, як закон про зміни регламенту набуде чинності. За словами заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, в Раді вже зареєстровано кілька постанов про його скасування. І щоб їх успішно "провалити" депутати знову планують зібратися наступного тижня, в середу.

"Тільки після того, як ми їх скасуємо, закон набере чинності. Далі після збору підписів, на ще одному позачерговому засіданні ми зможемо запустити цю спеціальну процедуру. І, ймовірно, на початку травня ми зможемо проголосувати закон про банки", – зазначила Кравчук в коментарі РБК-Україна.

Схожі терміни називає і перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк ("Голос"). Орієнтовно у вівторок цей комітет продовжить готувати таблицю з поправками для розгляду в сесійній залі.

"Депутати, ймовірно, зберуть 150 підписів, щоб запустити нову процедуру. Потім відбудеться голосування в 226 голосів. Далі два дні піде на внесення відібраних поправок від фракцій, і ще два дні, щоб їх звів комітет. Враховуючи всі ці дані, ми можемо очікувати, що прийняття законопроекту про банки відбудеться не раніше травневих свят", – сказав виданню депутат.

Імовірно, соратники Ігоря Коломойського не залишать спроб якщо не провалити закон про банки, то значно відстрочити його вступ в силу. Таким чином нова угода з МВФ відкладається на кілька тижнів, що може негативно позначитися на українській економіці.

В команді Зеленського розраховують, що населенню вистачить запасів на цей період. "Але після свят, у другій половині травня, потрібно потроху випускати людей на роботу, а то дочекаємося голодних бунтів", – пояснив інформований співрозмовник РБК-Україна.