Защита Савченко заявила отвод прокурору после заявления об отводе судьи

Адвокат Савченко не назвал фамилию прокурора, которому заявил отвод

Сторона защиты Надежды Савченко в Шевченковском райсуде Киева заявила отвод прокурору Александру Баннику. Об этом адвокат Савченко заявил в зале судебного заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я усматриваю предвзятость прокурора, так как он заявил отвод судье. В связи с этим, я заявляю отвод прокурору", - сказал адвокат.

Адвокат не назвал фамилию прокурора, которому заявил отвод, мотивируя это тем, что не знает ее.

Напомним, ранее суд по делу Савченко отказал в отводе судьи Хардиной, которая в настоящее время рассматривает отвод судьи Мелешек.

Таким образом, судья Хардина будет рассматривать отвод судьи Мелешек. Судья Мелешак начинала рассмотрение дела о мере пресечения Савченко.