Защита Савченко заявила отвод прокурору после заявления об отводе судьи

Новости Политика 10.07.2018 - 17:46
Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Адвокат Савченко не назвал фамилию прокурора, которому заявил отвод

Сторона защиты Надежды Савченко в Шевченковском райсуде Киева заявила отвод прокурору Александру Баннику. Об этом адвокат Савченко заявил в зале судебного заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я усматриваю предвзятость прокурора, так как он заявил отвод судье. В связи с этим, я заявляю отвод прокурору", - сказал адвокат.

Адвокат не назвал фамилию прокурора, которому заявил отвод, мотивируя это тем, что не знает ее.

Напомним, ранее суд по делу Савченко отказал в отводе судьи Хардиной, которая в настоящее время рассматривает отвод судьи Мелешек.

Таким образом, судья Хардина будет рассматривать отвод судьи Мелешек. Судья Мелешак начинала рассмотрение дела о мере пресечения Савченко.

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