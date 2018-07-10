Захист Савченко заявив відвід прокурору після заяви про відвід судді

Адвокат Савченко не назвав прізвище прокурора, якому заявив відвід

Сторона захисту Надії Савченко у Шевченківському райсуді Києва заявила відвід прокурору Олександру Баннику. Про це адвокат Савченко заявив у залі судового засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я вбачаю упередженість прокурора, оскільки він заявив відвід судді. У зв'язку з цим, я заявляю відвід прокурору", - сказав адвокат.

Адвокат не назвав прізвище прокурора, якому заявив відвід, мотивуючи це тим, що не знає його.

Нагадаємо, раніше суд у справі Савченко відмовив у відводі судді Хардіної, яка наразі розглядає відвід судді Мелешек.

Таким чином, суддя Хардіна буде розглядати відвід судді Мелешек. Суддя Мелешак починала розгляд справи про міру запобіжного заходу Савченко.