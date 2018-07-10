Суд по делу Савченко отказал в отводе судьи

Новости Политика 10.07.2018 - 17:23
Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Таким образом, судья Хардина будет рассматривать отвод судьи Мелешак

Шевченковский районный суд Киева по делу Надежды Савченко отказал в отводе судьи Хардиной, которая рассматривала отводе судьи Мелешак. Об этом заявил судья Циктич в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд постановил отказать в отводе судьи Хардиной", - сказал судья Циктич.

Таким образом, судья Хардина будет рассматривать отвод судьи Мелешак. Судья Мелешак начинала рассмотрение дела о мере пресечения Савченко.

Напомним, 22 июня суд оставил Савченко под стражей, таким образом, отклонив ходатайство защиты о поручительстве в отношении подозреваемой.

22 марта 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности, после чего она была задержана СБУ. По версии следствия, Савченко планировала покушение на высших руководителей Украины, в частности, президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других.

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