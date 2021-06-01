Защита разоблачителей коррупции и запрет продажи лекарств детям: что сегодня рассмотрит Рада

Рада сегодня рассмотрит проект постановления о чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Проект соответствующего постановления №5343 является третьим вопросом повестки дня заседания парламента.

Об этом речь идет в повестке дня Рады .

Депутаты также намерены рассмотреть в первом чтении законопроекты №4409 о внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства, №5122 относительно запрета продажи лекарственных средств детям, №5415 относительно урегулирования отдельных вопросов социальной защиты медицинских работников, пострадавших от коронавирусной болезни.

Кроме этого, парламентарии планируют рассмотреть во втором чтении законопроекты №5246 о введении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования.

Для рассмотрения в повторном первом чтении предложены проекты законов №4187" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно поддержки развития отечественных отраслей недропользования", №4358 (и альтернативные) "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно здравоохранения населения от вредного влияния табака".

Кроме того, для повторного рассмотрения с предложениями президента предложен законопроект по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей коррупции.