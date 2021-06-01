Захист викривачів корупції та заборона продажу ліків дітям: що сьогодні розгляне Рада

Рада сьогодні розгляне проет постанови щодо вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Проект відповідної постанови №5343 є третім питання порядку денного засідання парламенту.

Про це йдеться в порядку денному Ради .

Депутати також мають намір розглянути у першому читанні законопроєкти №4409 про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства, №5122 щодо заборони продажу лікарських засобів дітям, №5415 щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби.

Крім цього, парламентарії планують розглянути у другому читанні законопроєкти №5246 щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування.

Для розгляду у повторному першому читанні запропоновано проєкти законів №4187 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування", №4358 (та альтернативні) "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну".

Окрім того, для повторного розгляду з пропозиціями президента запропоновано законопроект щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів корупції.