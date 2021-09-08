Защита подала апелляцию на арест замглавы Меджлиса Джелялова

Адвокаты замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нармина Джелялова подали апелляцию на решение "суда" об избрании меры пресечения. Его отправили под стражу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Николая Полозова в Facebook.
"Защита обжаловала постановление суда об избрании в отношении Наримана Джелялова меры пресечения в виде заключения под стражу", - написал адвокат.
Он уточнил, что апелляционная жалоба направлена в "Верховный суд" Крыма через "Киевский районный суд" Симферополя посредством почтового отправления.
Ранее в российском ФСБ рассказали, в чем обвиняют Джелялова.
Напомним, замглавы Меджлиса и еще четырех крымских татар оккупационные власти в Крыму задержали 3-4 сентября. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.