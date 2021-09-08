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Защита подала апелляцию на арест замглавы Меджлиса Джелялова

Автор: Инна Собора

Адвокаты замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нармина Джелялова подали апелляцию на решение "суда" об избрании меры пресечения. Его отправили под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Николая Полозова в Facebook.

"Защита обжаловала постановление суда об избрании в отношении Наримана Джелялова меры пресечения в виде заключения под стражу", - написал адвокат.

Он уточнил, что апелляционная жалоба направлена в "Верховный суд" Крыма через "Киевский районный суд" Симферополя посредством почтового отправления.

Ранее в российском ФСБ рассказали, в чем обвиняют Джелялова.

Напомним, замглавы Меджлиса и еще четырех крымских татар оккупационные власти в Крыму задержали 3-4 сентября. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

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