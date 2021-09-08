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Захист подав апеляцію на арешт заступника голови Меджлісу Джелялова

Автор: Инна Собора

Адвокати заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарміна Джелялова подали апеляцію на рішення "суду" про обрання запобіжного заходу. Його відправили під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Миколи Полозова в Facebook.

"Захист оскаржив постанову суду про обрання відносно Нарімана Джелялова запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", - написав адвокат.

Він уточнив, що апеляційна скарга направлена до "Верховного суду" Криму через "Київський районний суд" Сімферополя за допомогою поштового відправлення.

Раніше в російському ФСБ розповіли, у чому звинувачують Джелялова.

Нагадавши, заступник голови Меджлісу і ще чотирьох кримських татар окупаційна влада в Криму затримала 3-4 вересня. Їм загрожує від 12 до 15 років в'язниці.

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