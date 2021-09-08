Захист подав апеляцію на арешт заступника голови Меджлісу Джелялова

Адвокати заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарміна Джелялова подали апеляцію на рішення "суду" про обрання запобіжного заходу. Його відправили під варту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Миколи Полозова в Facebook.
"Захист оскаржив постанову суду про обрання відносно Нарімана Джелялова запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", - написав адвокат.
Він уточнив, що апеляційна скарга направлена до "Верховного суду" Криму через "Київський районний суд" Сімферополя за допомогою поштового відправлення.
Раніше в російському ФСБ розповіли, у чому звинувачують Джелялова.
Нагадавши, заступник голови Меджлісу і ще чотирьох кримських татар окупаційна влада в Криму затримала 3-4 вересня. Їм загрожує від 12 до 15 років в'язниці.