Захист Януковича просить перенести дату його останнього слова в суді

Фото: Віктор Янукович (UN Photo/Lou Rouse)

Янукович сьогодні не виступить з останнім словом у суді

Обвинувачений у державній зраді колишній президент України Віктор Янукович сьогодні не виступить з останнім словом у суді через отриману травму. Про це в Оболонському районному суді заявив його адвокат Олександр Горошинський, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами адвоката, Януковича госпіталізували з важкою травмою, екс-президент не має можливості самостійно пересуватися.

"Попередній діагноз йому буде встановлено сьогодні-завтра. Я звертаюся з проханням до суду з тим, щоб він міг надати свідчення по відеозв'язку", - зазначив Горошинської.

Він також уточнив, що Янукович отримав травму хребта.

"Прошу відкласти судовий розгляд", - додав адвокат.

Нагадаємо, раніше адвокат повідомив, що Янукович буде в лікарні близько трьох тижнів через важку травму. За даними російських ЗМІ, він пошкодив коліно і спину, впавши на тенісному корті.

Зазначимо, захист заявляв, що екс-президент буде виступати з останнім словом у суді по справі про державну зраду лише у порядку міжнародної правової допомоги.