ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Захист Януковича просить перенести дату його останнього слова в суді

Новини » Політика    19.11.2018 - 10:43
Захист Януковича просить перенести дату його останнього слова в суді
Фото: Віктор Янукович (UN Photo/Lou Rouse)

Янукович сьогодні не виступить з останнім словом у суді

Обвинувачений у державній зраді колишній президент України Віктор Янукович сьогодні не виступить з останнім словом у суді через отриману травму. Про це в Оболонському районному суді заявив його адвокат Олександр Горошинський, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами адвоката, Януковича госпіталізували з важкою травмою, екс-президент не має можливості самостійно пересуватися.

"Попередній діагноз йому буде встановлено сьогодні-завтра. Я звертаюся з проханням до суду з тим, щоб він міг надати свідчення по відеозв'язку", - зазначив Горошинської.

Він також уточнив, що Янукович отримав травму хребта.

"Прошу відкласти судовий розгляд", - додав адвокат.

Нагадаємо, раніше адвокат повідомив, що Янукович буде в лікарні близько трьох тижнів через важку травму. За даними російських ЗМІ, він пошкодив коліно і спину, впавши на тенісному корті.

Зазначимо, захист заявляв, що екс-президент буде виступати з останнім словом у суді по справі про державну зраду лише у порядку міжнародної правової допомоги.

 

Вирок кримському екс-депутату Ганишу у справі про держзраду оголосять 19 листопада
Новини України держзрадаЯнуковичтравма
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся