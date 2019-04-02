Защита Мангера хочет удалить активистов из зала суда

Защита подозреваемого в заказном убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера просит удалить из зала суда активистов. Об этом заявил адвокат Александр Шадрин, передает корреспондент РБК-Украина.

Защитник отмечает, что активисты оказывают давление на суд.

"Сейчас мы видим давление на суд. Я прошу свободным слушателям так называемым сделать замечание за поведение. На первый раз сделать замечание, а второй раз - удалить из зала суда", - заявил адвокат.

Следует отметить, что адвокат Мангера в ходе судебного слушания говорил по-русски. Активисты, в свою очередь, возмутились по этому поводу и настаивали на выступлении на государственном языке.

Так, защита Мангера хочет в зале судебного заседания сегодня исследовать протокол допроса Евгении Закревской.

"Закревская имеет цель давления на суд с тем, чтобы отстаивать вину Мангера. Именно такая ее цель в данном производстве, я считаю", - заявил адвокат Дмитрий Ильченко.

Впрочем, Закревская отметила, что она была допрошена в качестве потерпевшей в другом производстве. Она видит в таких действиях адвокатов попытки давления, чтобы устранить ее из дела. Поэтому, по ее словам, сторона защиты намеренно настаивает на заслушивании протокола ее допроса, чтобы оказать давление на нее с целью вывода ее из дела.

"С целью устранения сомнений в предвзятости судьи, данный протокол (допроса Закревской, - ред.) будет исследоваться в судебном заседании. Суд считает, что в данном судебном заседании следует продолжить рассмотрение без участия представителя потерпевшего", - отметила судья Лидия Щебуняева.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева постановил отложить рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Владиславу Мангеру.

Как писало РБК-Украина ранее, на прошлом заседании защита Мангера заявила отвод председательствующей судье Щебуняевой.

Ранее Киевский апелляционный суд постановил оставить без удовлетворения апелляционные жалобы прокуроров и адвокатов в отношении Владислава Мангера. В частности, суд принял постановление следственного судьи Шевченковского суда от 15 февраля с определением залога 2,5 млн гривен оставить без изменений, а апелляционные жалобы адвокатов и прокуроров оставить без удовлетворения.