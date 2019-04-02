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Суд отказал переносить рассмотрение ходатайства о мере пресечения Мангеру

Новости » Общество    02.04.2019 - 15:09
Суд отказал переносить рассмотрение ходатайства о мере пресечения Мангеру
Фото: суд над Мангером (РБК-Украина)

В настоящее время суд отложил рассмотрение ходатайства на два часа

Шевченковский райсуд Киева постановил отложить рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе убийства Екатерины Гандзюк, на два часа. Соответствующее решение приняла судья Лидия Щебуняева, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, суд удовлетворил второе ходатайство защиты.

"Суд постановил отложить рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения подозреваемому Владиславу Мангеру", - заявила судья.

Добавим, Шевченковский райсуд отклонил ходатайство защиты Мангера об отложении рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства о вызове потерпевшего на судебное заседание - отказать и считать это нецелесообразным. Суд не видит оснований для отложения судебного заседания", - сказала судья.

Судья отметила, что судебное заседание продолжается.

"Сторона защиты не была лишена времени для ознакомления с материалами", - добавила она.

Адвокаты повторно заявили ходатайство об отложении судебного заседания.

Напомнимм, сегодня Шевченковский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства об изменении меры Владиславу Мангеру.

Отметим, на прошлом заседании сторона защиты Мангера заявила отвод председательствующей судье Шевченковского райсуда Щебуняевой.

Ранее Киевский апелляционный суд постановил оставить без удовлетворения апелляционные жалобы прокуроров и адвокатов относительно Владислава Мангера. В частности, суд принял постановление следственного судьи Шевченковского суда от 15 февраля с определением залога 2,5 млн гривен оставить без изменений, а апелляционные жалобы адвокатов и прокуроров оставить без удовлетворения.

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