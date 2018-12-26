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Защита Крысина снова сорвала оглашение обвинительного акта

Новости » Общество    26.12.2018 - 15:05
Защита Крысина снова сорвала оглашение обвинительного акта
Фото: Юрий Крысин (РБК-Украна)

Защита Крысина в очередной раз не явилась на заседание суда

Дарницкий районный суд Киева сегодня по делу Юрия Крысина в четвертый раз не смог начать зачитывание обвинительного акта в противодействии участникам Евромайдана и пытках. Об этом заявила судья Ольга Просалова, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, суд отложил рассмотрение дела Крысина на 14 января. Он также отметила, что суду неизвестна причина неявки адвокатов.

"В дальнейшем мы будем реагировать соответствующим образом. Сегодняшнее заседание объявлено завершенным", - подчеркнула Просалова.

Отметим, сегодня три адвоката Татьяна Гнатюк, Игорь Василенко и Евгений Сладко не явились в суд. Сам Крысин по видеосвязи заявил, что выступает против продолжения судебного заседания без своих адвокатов. Обвинительный акт пытаются зачитать в Дарницком райсуде Киева еще с марта 2018 года.

Напомним, 11 декабря заседание перенесли в связи с неявкой потерпевшего. Крысин выступает в суде по видеосвязи из колонии в Торецке, где отбывает наказание по делу об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия зимой 2014 года.

В этом деле Крысина подозревают в организации похищения и пыток активиста Владислава Иваненко.

 

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