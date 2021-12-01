Защита конфиденциальных данных: киберполиция рассказала, как создать надежный пароль

Киберполиция Украина дала советы, как придумать надежный пароль, который будет устойчив к взлому. По данным правоохранителей, защита конфиденциальных данных - потребность и обязанность каждого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Facebook.
Советы от киберполиции, как создать надежный пароль:
Напомним, недавно в Украине появилось фейковое приложение "Дия", которое злоумышленники предлагали несовершеннолетним для подделки паспортов. Как установила киберполиция, это приложение ворует данные своих пользователей.