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Украинцев предупредили об опасности использования фейковой "Дии". Ворует данные

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Украина, Четверг 28 октября 2021 15:50
Украинцев предупредили об опасности использования фейковой "Дии". Ворует данные Фото: фейковая "Дия" крадет данные пользователей (diia.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский

Недавно в Украине появилось фейковое приложение "Дия", которое злоумышленники предлагали несовершеннолетним для подделки паспортов. Как установила киберполиция, это приложение ворует данные своих пользователей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

По словам Баника, это фейковое приложение не имеет ничего общего с оригинальной "Дией", кроме дизайна. Фейковая "Дия" не имеет подключения к реестрам или настоящим документам.

"Однако важно знать, что киберполиция изучала это приложение. Он получает доступ к банковским данным, всей информации в телефоне, начиная от смс и звонков", - подчеркнул представитель Минцифры.

Кроме того, как добавил Баник, за использование ненастоящих документов в фейковой "Дие", даже для покупки алкоголя, можно получить административный штраф и даже условный срок.

"Поскольку документы в "Дие" определены как полноценные аналоги паспортов, то соответственно и наказание за их подделку такое же. Кажется, до 5 или 6 лет за подделку, и за использование тоже есть штраф, по-моему, до 34 тысяч гривен и сейчас в работе ужесточение наказания до двух лет лишения свободы", - сказал он.

Полную версию интервью смотрите на видео:

Напомним, на днях правоохранители разоблачили разработчика фейковой "Дии". Им оказался житель Запорожской области.

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Дия Министерство цифровой трансформации
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