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Захист конфіденційних даних: кіберполіція розповіла, як створити надійний пароль

Автор: Іванна Шовкун

Кіберполіція Україна дала поради, як придумати надійний пароль, який буде стійким до злому. За даними правоохоронців, захист конфіденційних даних - потреба та обов'язок кожного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України у Facebook.

Поради від кіберполіції, як створити надійний пароль:

  • Пароль повинен містити не менше 8 символів і складатися з літер верхнього та нижнього регістру, цифр та спеціальних символів.
  • Створіть оригінальний пароль для кожного облікового запису, у разі підозри його компрометації - негайно змініть.
  • Не використовуйте комбінації "123456", "11111", "qwerty", "rasword", "abc123". Хакер може зламати їх за лічені секунди.
  • Не використовуйте як пароль ім'я, прізвище, номер телефону, дату народження тощо.
  • Не зберігайте пароль у відкритому вигляді біля комп'ютера та не відправляйте його у месенджерах.
  • Увімкніть всюди двофакторну автентифікацію на випадок, якщо пароль хтось вгадає або викраде.
  • Для створення складних паролів використовуйте сервіси генерації паролів на сайті кіберполіції.

Нагадаємо, нещодавно в Україні з'явився фейковий додаток "Дія", який зловмисники пропонували неповнолітнім для підробки паспортів. Як встановила кіберполіція, ця програма краде дані своїх користувачів.

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Киберполиция