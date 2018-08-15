Захист Гандзюк вважає, що у СБУ більше шансів розслідувати справу, ніж у поліції

За словами Закревської, СБУ не має конфлікту інтересів з Гандзюк

У Служби безпеки України (СБУ) більше шансів розслідувати справу, ніж у поліції. Таку думку висловили адвокат радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк Євгенія Закревська в ефірі "Громадського".

За словами Закревської, СБУ не має конфлікту інтересів з Гандзюк. Вона також додала, що для того, щоб перевірити версію Гандзюк, потрібно "не бути поліцією".

"Служба безпеки, згідно з інформацією потерпілої, що стосується центрального СБУ, не має конфлікту інтересів (з Катериною Гандзюк, - ред.). Це абсолютно реальна версія потерпілої - щодо причетності поліції (до нападу, - ред.). Для того, щоб перевірити версію, потрібно все таки не бути поліцією", - зазначила вона.

Разом з тим, адвокат додала, що СБУ втратили час, оскільки розпочала розслідування пізніше, ніж поліція і вона не отримала інформації від поліції.

"Тому я думаю, що в СБУ більше шансів (розкрити справу, - ред.) і сподівань на СБУ більше. Але проблема в тому, що вони вже втратили час…вони почали розслідування пізніше, вони не отримали інформації від поліції, я не впевнена, що вони її отримують, вони швидше наздоженуть, ніж отримають інформацію", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами генерального прокурора України Юрія Луценка, у справі про замах на Гандзюк йдеться про те, що напад було скоєно на замовлення представників правоохоронних та державних органів за сприяння сепаратистських організацій на території півдня України.

Зазначимо, поліція звернулася до громадян з проханням надавати будь-яку наявну інформацію, яка може допомогти слідству у справі замаху на Гандзюк.