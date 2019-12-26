Защита экс-"беркутовцев" подала апелляцию на арест

Защита экс-"беркутовцев" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, которых подозревают в расстреле 48 активистов Евромайдана и, по данным СМИ, могут быть освобождены в рамках обмена пленными, обжаловала их арест. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда.

Сообщается, что сегодня в суд поступила апелляционная жалоба.

"Время рассмотрения еще не определено", - сказали в пресс-службе.

Отметим, защита обжалует решение Святошинского райсуда Киева от 19 декабря о содержании их под стражей. До этого СМИ писали, что Янишевский, Зинченко и Аброськин могут быть освобождены до Нового года в рамках обмена пленными. Для этого адвокаты должны подать апелляцию на содержание под стражей.

Напомним, сегодня стало известно, что обмен пленными может состояться 29 декабря. Проведение такого обмена было согласовано на саммите "нормандской четверки" в Париже. Также стало известно, что украинская сторона передаст Евгения Дружинина, Александра Стрельниковича, Виктора Скрипника и Вячеслава Бирюкова, которые участвовали в захвате здания полиции в Мариуполе в 2014 году.