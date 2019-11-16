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Захист Дронова оскаржив вирок через ДТП у Харкові

Новини » Суспільство     16.11.2019 - 17:03
Захист Дронова оскаржив вирок через ДТП у Харкові
Фото: Геннадій Дронов (kh.suspilne.media)

Апеляцію на вирок подали до Верховного суду

Захист Геннадія Дронова, засудженого за смертельну ДТП у Харкові, в результаті якого загинули шість осіб, оскаржив вирок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UA: Харків.

За словами адвоката Сергія Перепелиці, який захищав Дронова в суді першої інстанції, захист засудженого направив касацію на вирок до Верховного суду України. При цьому Перепелиця не знає, хто новий адвокат у Дронова.

Нагадаємо, смертельна аварія з участю Дронова та Олени Зайцевої сталася в жовтні 2017 року. У Харкові на перехресті Сумської та Мечникова зіткнулися Volkswagen Touareg і Lexus, останній викинуло на тротуар, в результаті чого загинули 6 пішоходів. Ще стільки ж людей були травмовані.

За даними слідства, Зайцева за кермом Lexus виїхала на перехрестя на червоне світло, а водій Volkswagen Геннадій Дронов почав рух на жовтий сигнал. За деякими даними, Зайцева перебувала в стані наркотичного сп'яніння.

У серпні Апеляційний суд залишив вирок Зайцевій та Дронову без змін. Зараз Геннадій Дронов відбуває покарання в колонії в Полтавській області. Олена Зайцева - у виправному центрі в Дніпропетровській області.

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