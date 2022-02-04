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Защищали город и ликвидировали последствия боя: в Припяти прошли масштабные учения МВД

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Киев, Пятница 04 февраля 2022 22:01
Защищали город и ликвидировали последствия боя: в Припяти прошли масштабные учения МВД Фото: в зоне отчуждения ЧАЭС прошли масштабные учения МВД (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Подразделения МВД Украины провели масштабные учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В городе Припять силовики и спасатели отрабатывали взаимодействие во время уличного боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Во время тактико-специальных учений, 4 февраля в городе Припять, гвардейцы, полицейские и спасатели отработали действия при возникновении кризисной ситуации и ведении боевых действий в урбанизированной местности", - говорится в сообщении.

Силовики и спасатели отработали слаженность действий по обороне населенного пункта, тактику ведения боевых действий в городских условиях и ликвидацию их последствий.

На учениях присутствовало руководство МВД, Национальной гвардии, полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), иностранные послы и представители стран-партнеров.

Как отметил глава МВД Денис Монастырский, учения такого масштаба на территории зоны отчуждения ЧАЭС проводятся впервые.

Фото: в зоне отчуждения ЧАЭС прошли масштабные учения МВД (mvs.gov.ua)

Напомним, в феврале в Украине продут военные учения по стандартам НАТО при участии тренеров из стран Альянса.

Отметим, в конце января в учебном центре в Львовской области завершила подготовку первая группа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) по применению противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW.

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Министерство внутренних дел Украины Припять
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