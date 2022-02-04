Захищали місто і ліквідували наслідки бою: у Прип'яті пройшли масштабні навчання МВС
Підрозділи МВС України провели масштабні навчання в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. У місті Прип'ять силовики і рятувальники відпрацьовували взаємодію під час вуличного бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.
"Під час тактико-спеціальних навчань, 4 лютого в місті Прип'ять, гвардійці, поліцейські і рятувальники відпрацювали дії при виникненні кризової ситуації і веденні бойових дій в урбанізованій місцевості", - йдеться в повідомленні.
Силовики та рятувальники відпрацювали злагодженість дій з оборони населеного пункту, тактику ведення бойових дій у міських умовах та ліквідацію їх наслідків.
На навчаннях були присутні керівництво МВС, Національної гвардії, поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), іноземні посли та представники країн-партнерів.
Як зазначив глава МВС Денис Монастирський, навчання такого масштабу на території Зони відчуження ЧАЕС проводяться вперше.
Фото: у зоні відчуження ЧАЕС пройшли масштабні навчання МВС (mvs.gov.ua)
Нагадаємо, в лютому в Україні продовжать військові навчання за стандартами НАТО за участю тренерів з країн Альянсу.
Зазначимо, наприкінці січня у навчальному центрі у Львівській області завершила підготовку перша група військових Збройних сил України (ЗСУ) щодо застосування протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) NLAW.