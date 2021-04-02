После заседания СНБО отстранили более 100 работников Государственной таможни

Более 100 сотрудников Гостаможслужбы отстранили от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) 2 апреля. Среди них 17 руководители таможен и таможенных постов.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной таможенной службы Украины .

Отмечается, что кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным деяниям.

На сегодня в территориальных органах отстранены: