Після засідання РНБО відсторонили більше 100 працівників Державної митниці

Понад 100 працівників Держмитслужби відсторонили від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони (РНБО) 2 квітня. Серед них 17 керівники митниць та митних постів.
Зазначається, що окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь.
На сьогодні у територіальних органах відсторонені:
Раніше повідомлялося, що Україна ввела персональні санкції проти топ-10 української контрабанди.
За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) накладено понад 138 млн штрафів та донараховано понад 2,7 млрд гривень митних платежів.