Після засідання РНБО відсторонили більше 100 працівників Державної митниці

Понад 100 працівників Держмитслужби відсторонили від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони (РНБО) 2 квітня. Серед них 17 керівники митниць та митних постів.

Про це повідомили у прес-центрі Державної митної служби України .

Зазначається, що окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь.

На сьогодні у територіальних органах відсторонені: