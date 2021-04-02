RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Після засідання РНБО відсторонили більше 100 працівників Державної митниці

Автор: Инна Собора

Понад 100 працівників Держмитслужби відсторонили від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони (РНБО) 2 квітня. Серед них 17 керівники митниць та митних постів.

Про це повідомили у прес-центрі Державної митної служби України.

Зазначається, що окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь.

На сьогодні у територіальних органах відсторонені:

  • в Одеській митниці - 22 працівника;
  • у Закарпатській - 23 працівника;
  • у Київській - 8 працівників;
  • у Волинській - 23 працівника;
  • у Галицькій - 46 працівників;
  • у Буковинській - 3 працівника.

Раніше повідомлялося, що Україна ввела персональні санкції проти топ-10 української контрабанди.

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) накладено понад 138 млн штрафів та донараховано понад 2,7 млрд гривень митних платежів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України СанкціїРНБО
Читайте також
Під нові санкції РНБО потрапили компанії з Росії, - Данілов
Зеленський після засідання РНБО: "чорна п'ятниця" в Україні проходить майже щотижня
Прогноз погоди