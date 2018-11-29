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Все заседания Рады в ноябре посетили лишь 84 депутата, - КИУ

Новости » Политика    29.11.2018 - 12:00
Все заседания Рады в ноябре посетили лишь 84 депутата, - КИУ
Фото: парламент (РБК-Украина)

Всего в ноябре состоялось 13 пленарных заседаний

Все заседания Верховной рады Украины в ноябре посетили лишь 84 депутата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комитет избирателей Украины (КИУ) в Facebook.

Как отмечается, лишь 20% народных депутатов (84 из 422) посетили все заседания Рады в ноябре. Кроме того, по данным письменной регистрации, без учета данных внеочередного заседания относительно военного положения, на всех заседаниях Рады были 45% депутатов (188 из 422).

Также сообщается, что 6 нардепов (Евгений Бакулин, Вячеслав Константиновский, Вадим Кривохатько, Сергей Клюев, Александр Онищенко и Надежда Савченко) не были зарегистрированы ни на одном заседании.

Всего в ноябре состоялось 13 пленарных заседаний.

Все заседания Рады в ноябре посетили лишь 84 депутата, - КИУФото: facebook.com/cvu.ngo

Напомним, ранее сообщалось, что в январе-сентябре 2018 года в Верховную раду Украины поступило 84,7 тыс. обращений.

Также сообщалось, что в сентябре в Верховной раде 46 народных депутатов почти не голосовали, пропустив 90% голосований.

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