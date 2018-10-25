Российский суд вернул дело украинца Гриба на новое рассмотрение

Фото: Павел Гриб (facebook/Игорь Гриб)

Дело Гриба, которого Россия обвиняет в терроризме, рассмотрит суд в Ростове-на-Дону

Дело арестованного в Российской Федерации (РФ) украинца Павла Гриба вернули на новое рассмотрение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что дело Гриба, которого Россия обвиняет в терроризме, будет рассматривать Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

"Дело в отношении Гриба вернулась к нам на новое рассмотрение после возвращения прокурору Кубани. Дата судебного заседания пока не назначена", - сказала пресс-секретарь суда Алена Катькало.

Ранее, 23 июля 2018 года, коллегия судей северо-кавказского окружного военного суда в Ростове вернула дело украинца на доработку прокурорам.

Добавим, 20-летнего Павла Гриба обвиняют в терроризме, украинец не признает вину. Он исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, позже его нашли в СИЗО в российском Краснодаре.

Напомним, как сообщил в начале октября отец ув'язненого - Игорь Гриб - Павла Гриба этапируют из Ростова-на-Дону в Краснодар.