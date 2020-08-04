На заседании украинской делегации в ТКГ присутствовал Фокин

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин 3 августа принял участие во встрече украинской делегации Трехсторонней контактной группы в Минске. Он пока не является участником делегации.

Об этом заявил представитель Донецка в переговорах Сергей Гармаш.

Он рассказал, что состоялась первая встреча с новым главой делегации Леонидом Кравчуком.

"С ним пришел и Витольд Фокин. В каком статусе – непонятно, но из слов Ермака я понял, что ему тоже предлагают войти в ТКГ, однако он еще не принял решения", - написал Гармаш.

Представитель Донецка отметил, что новый глава делегации "ничего "зрадного" не озвучивал и не предлагал".

"Вот Витольд Павлович меня удивил. Давно я не слышал в своем окружении выражения "народ Донбасса". Видно, что он много смотрит телевизор… Было впечатление, что экс-премьер приехал не с хутора под Киевом, а с оккупированной территории. Но это тоже полезно. Главное, что он был искренен в своем переживании за людей и за страну, все остальное (если он согласится работать в делегации) сотрется суровой реальностью нежелания Москвы ни на какие компромиссы", - добавил Гармаш.

Напомним, в конце июля из украинской делегации в ТКГ вышел второй президент Украины Леонид Кучма. Вскоре вместо него делегацию возглавил первый президент Леонид Кравчук. После назначения, Кравчук заявил, что не исключает кадровые изменения в украинской делегации в ТКГ.

На прошлой неделе стало известно, что участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

Позже Кравчук заявил, что кандидатуру Фокина предложил Ермак.