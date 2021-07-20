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На заседании ТКГ с новым модератором ОБСЕ произошел скандал: Гармаш рассказал подробности

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Киев, Вторник 20 июля 2021 19:31
На заседании ТКГ с новым модератором ОБСЕ произошел скандал: Гармаш рассказал подробности Фото: Гармаш рассказал подробности скандала из-за нового модератора ОБСЕ во время заседания ТКГ (facebook.com/sergiy.garmash)
Автор: Сергей Пышкин

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал о недавнем скандале во время очередного заседания. Делегация России и представительница Луганска обиделись из-за слов нового модератора ОБСЕ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Сергея Гармаша в эфире канала "Украина 24".

"Был, можно сказать, скандал на гуманитарной подгруппе, потому что новый модератор от ОБСЕ в отличие от бывшего господина Тони Фриша - назвал Россию стороной конфликта", - рассказал Гармаш.

Как отметил представитель украинской делегации в ТКГ, слова модератора от ОБСЕ вызвали недовольство русской делегации и представительницы из Луганска.

Стоит отметить, что 23 июня послы Тони Фриш и Пьер Морел вышли из состава переговорного процесса.

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ОБСЕ Российская Федерация делегация
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