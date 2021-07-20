На заседании ТКГ с новым модератором ОБСЕ произошел скандал: Гармаш рассказал подробности

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал о недавнем скандале во время очередного заседания. Делегация России и представительница Луганска обиделись из-за слов нового модератора ОБСЕ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Сергея Гармаша в эфире канала " Украина 24 ".

"Был, можно сказать, скандал на гуманитарной подгруппе, потому что новый модератор от ОБСЕ в отличие от бывшего господина Тони Фриша - назвал Россию стороной конфликта", - рассказал Гармаш.

Как отметил представитель украинской делегации в ТКГ, слова модератора от ОБСЕ вызвали недовольство русской делегации и представительницы из Луганска.

Стоит отметить, что 23 июня послы Тони Фриш и Пьер Морел вышли из состава переговорного процесса.