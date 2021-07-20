ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На засіданні ТКГ з новим модератором ОБСЄ стався скандал: Гармаш розповів подробиці

Новость на русском →
Київ, Вівторок 20 липня 2021 19:31
На засіданні ТКГ з новим модератором ОБСЄ стався скандал: Гармаш розповів подробиці Фото: Гармаш розповів подробиці скандалу через нового модератора ОБСЄ під час засідання ТКГ (facebook.com/sergiy.garmash)
Автор: Сергій Пишкін

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш розповів про нещодавній скандал під час чергового засідання. Делегація Росії та представниця Луганську образились через слова нового модератора ОБСЄ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Сергія Гармаша в ефірі каналу "Україна 24".

"Був, можна сказати, скандал на гуманітарній підгрупі, тому що новий модератор від ОБСЄ на відміну від колишнього - пана Тоні Фріша - назвав Росію стороною конфлікту", - розповів Гармаш.

Як відзначив представник української делегації в ТКГ, слова модератора від ОБСЄ викликали незадоволення російської делегації та представниці з Луганська.

Варто відзначити, що 23 червня посли Тоні Фріш та П'єр Морел вийшли зі складу переговорного процесу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ Російська Федерація делегация
NEWS
Аварія на хімзаводі під Рівним: поліція порушила кримінальну справу
Аварія на хімзаводі під Рівним: поліція порушила кримінальну справу
DAILY
Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року