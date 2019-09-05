В "Слуге народа" назвали темы заседания фракции при участии Зеленского

Фото: Сергей Швец (УНИАН)

На заседании присутствовали президент Владимир Зеленский, генпрокурор Руслан Рябошапка и премьер Алексей Гончарук

На заседании фракции "Слуга народа" при участии президента Украины Владимира Зеленского проходила длительная дискуссия вокруг законопроектов, которые были направлены в Конституционный суд Украины. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Швец после заседания фракции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на заседании присутствовали президент Владимир Зеленский, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, премьер-министр Алексей Гончарук, а также министр экономики Оксана Маркарова.

"До сих пор говорилось о тех законопроектах, которые были внесены в повестку дня и поданы в Конституционный суд. Это одна из тем, которые обсуждались", - заявил Швец.

Нардеп отметил, что встреча с депутатами должна была длиться два рабочих часа.

"Пока что не обсуждали бюджет. Госпожа Маркарова здесь, как и остальные финансисты фракции "Слуга народа", - добавил Швец.

Кроме того, на встрече фракции обговорился вопрос сроков подачи в Верховную раду проекта Госбюджета на 2020 год.

По словам депутата Михаила Радуцкого, на фракции присутствовали все руководители профильных министерств нового правительства.

"На заседании фракции был и Тимофей Милованов (министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства), и Алексей Гончарук (премьер-министр Украины), и Оксана Маркарова (министр финансов). Если бы был только Руслан Рябошапка (генеральный прокурор), это было бы нечто из ряда вон выходящее, а там были все руководители. Поднимался вопрос, что до 15 числа мы должны подготовить проект бюджета. Только так. Кабмин над этим работает. Нам они еще его не подавали", - заявил Радуцкий.

После заседания фракции народный депутат Евгений Брагар сообщил, что в ближайшее время "Слуга народа" будет работать над 67 законопроектами, которые уже были поданы.

"В ближайшее время мы будем работать по тем 67 законопроектах, которые уже были поданы. А уже потом будем координироваться с другими народными депутатами, и понемногу работать над ними. Важнейшим это законопроект был 7203 относительно депутатской неприкосновенности, и в ближайшем это уже будет углубление децентрализации и так далее", - заявил Брагар.

Кроме того, народный депутат Михаил Радуцкий отметил, что 37 законопроектов планируют рассмотреть на следующей пленарной неделе.

"Обсуждали все те законопроекты, о которых вы уже слышали. Это президентские законопроекты. 37 законопроектов, которые мы планируем рассматривать на следующей (пленарной - ред.) недели", - добавил Радуцкий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить заседание фракции "Слуга народа". На заседании планировали обсудить подготовку к пленарной недели работы Верховной рады.

Кроме того, правовой комитет Верховной рады рассмотрит неотложные законопроекты президента Владимира Зеленского в пятницу, 6 сентября. В частности, комитет рассмотрит по существу четыре законопроекты, которые определены президентом как неотложные.