В четверг Зеленский может прийти на заседание фракции "Слуга народа"

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

На заседании будет обсуждаться подготовка к пленарной неделе

Сегодня, 5 сентября, президент Украины Владимир Зеленский может посетить заседание фракции "Слуга народа". Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила представитель правительства в Верховной раде, нардеп Ирина Верещук.

На заседании обсудят подготовку к пленарной неделе работы ВР.

"Заседание фракции сегодня планируется около 18:00. На заседании фракции будет обсуждаться подготовка к пленарной неделе. Подготовка законопроектов, комитеты. Все, что касается внутренней организации работы", - сообщила Верещук.

По ее словам, на заседание фракции может прибыть президент.

"Будет ли президент - неизвестно пока точно. Вы же видите, какие события происходят, поэтому не особо можем рассчитывать. Мы заседание фракции проводим для себя, очень надеемся, что будет президент, посмотрим. А будет премьер - еще лучше, кто бы ни был, мы будем рады", - подытожила парламентарий.

Кроме того, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в Раде будут проводить регулярные заседания фракции.

"Сегодня состоится заседание фракции. Да, фракция будет встречаться регулярно для обсуждения законопроектов, которые нарабатываются комитетами, подаются президентом и Кабмином. Дискуссии у нас идут постоянно - в комитетах, в группах, а затем выносятся еще на совместное обсуждение во фракции", - рассказала Кравчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил ветирование законопроектов о химической кастрации педофилов, государственной поддержке "Пласта" и об ответственности за нарушения при закупке в оборонной сфере, принятых парламентом предыдущего созыва.

Как писало РБК-Украина ранее, правовой комитет Верховной рады рассмотрит неотложные законопроекты президента Владимира Зеленского в пятницу, 6 сентября. В частности, комитет рассмотрит по существу четыре законопроекта, которые определены президентом как неотложные.

Добавим также, в Раде озвучили сроки рассмотрения в Конституционном суде Украины семи законопроектов авторства президента Владимира Зеленского. Так, представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что у суда есть два месяца для рассмотрения президентских законопроектов.