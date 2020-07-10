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На заседании фракции "Слуга народа" в понедельник обсудят кадровые вопросы

Киев, Пятница 10 июля 2020 22:47
На заседании фракции "Слуга народа" в понедельник обсудят кадровые вопросы
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Светлевская

Заседание состоится вечером 13 июля

Народные депутаты президентской фракции проведут собеседование с кандидатом на должность вице-премьера по вопросам ОПК в понедельник, 13 июля. Сейчас не исключено, что на заседании фракции будут обсуждаться и другие кадровые вопросы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, заседание фракции монобольшенства планируют провести вечером в понедельник.

"Мы на фракцию пригласим господина Уруского. Считайте, что он уже приглашен на фракцию на вечер. Если будут остальные наши кадровые вопросы подниматься, то мы их тоже на фракцию пригласим - или в понедельник или в другой день", - заявил Корниенко.

Парламентарий отметил, что сейчас президент не сделал представление на назначение главы Нацбанка и председателя Антимонопольного комитета. Официально нардепы не знают фамилии кандидатур на эти должности.

"У нас пока нет какой-либо финальной информации по внесениях от президента. Это его прерогатива. Поэтому пока ждем этих кандидатур", - добавил он.

Напомним, накануне в Раде назвали вероятного претендента на пост вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Ранее сообщалось, что на следующей неделе Верховная рада Украины может собраться на несколько внеочередных заседаний.

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