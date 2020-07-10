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На засіданні фракції "Слуга народу" у понеділок обговорять кадрові питання 

Київ, П'ятниця 10 липня 2020 22:47
На засіданні фракції "Слуга народу" у понеділок обговорять кадрові питання 
Фото: Олександ Корнієнко (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Светлевская

Засідання відбудеться ввечері 13 липня

Народні депутати президентської фракції проведуть співбесіду з кандидатом на посаду віце-прем’єра з питань ОПК у понеділок, 13 липня. Наразі не виключено, що на засіданні фракції обговорюватимуть й інші кадрові питання.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народа" Олександр Корнієнко.

За його словами, засідання фракції монобільшості планують провести ввечері в понеділок.

"Ми на фракцію запросимо пана Уруського. Рахуйте, що він вже запрошений на фракцію на вечір. Якщо буде решта кадрових наших питань підніматись, то ми їх теж на фракцію запросимо - або в понеділок або в інший день" - заявив Корнієнко.

Парламентар наголосив, що наразі президент не зробив подання на призначення голови Нацбанку та голови Антимонопольного комітету. Офіційно нардепи не знають призвища кандидатур на ці посади.

"У нас поки що немає якоїсь фінальної інформації по внесенню від президента. Це його прерогатива. Тому поки що чекаємо цих кандидатур", - додав він.

Нагадаємо, напередодні у Раді назвали ймовірного претендента на посаду віце-прем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Раніше повідомлялося, що наступного тижня Верховна рада України може зібратися на кілька позачергових засідань.

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