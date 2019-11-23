Заседание Трибунала не разрешило разногласия между Киевом и Москвой, - МИД РФ

Киев и Москва не смогли решить ни одно из разногласий относительно захвата украинских военных кораблей в Керченском проливе во время первого заседания Гаагского трибунала по делу "Украина против России". Об этом заявили в пресс-службе российского Министерства иностранных дел.

Как сообщили в российском ведомстве, первое заседание Арбитражного трибунала имело технический характер, поэтому стороны не смогли решить ни одно из разногласий по ситуации в Керченском проливе.

"Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось решить ни одно из них", - заявили в МИД РФ.

Кроме того, в российском МИД в очередной раз подчеркнули необходимость рассмотрения дела в два этапа - юрисдикционный и субстантивный. Россия хочет установить наличие у Международного арбитража компетенции для рассмотрения дела, а уже потом рассматривать дело по существу.

Напомним, ранее сообщалось,что 21 ноября в Гаагском трибунале начались первые слушания по делу "Украина против России", а именно по захвату украинских военных кораблей и их экипажа в Керченском проливе. В итоге Международный арбитраж утвердил график рассмотрения дела. Ожидается, что Украина подаст свой меморандум за 6 месяцев.