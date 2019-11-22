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Суд в Гааге утвердил график рассмотрения дела в отношении украинских кораблей

Новости » Политика     22.11.2019 - 20:12
Суд в Гааге утвердил график рассмотрения дела в отношении украинских кораблей
Иллюстративное фото (icj-cij.org)

Суд в Гааге 21 ноября начал первые слушания по делу "Украина против России"

Суд в Гааге утвердил график рассмотрения дела "Украина против России" в отношении украинских военных кораблей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы МИД, агента Украины в этом деле Елены Зеркаль в Facebook.

По ее словам, Украина получила первый процедурный приказ Арбитражного Трибунала, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы Арбитража. И сегодня дело имеет название: "Спор по задержанию трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей".

"Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и показать, что этот спор касается наших моряков, которые провели 9 месяцев в тюрьме. И Арбитраж нас услышал", - говорит Зеркаль.

Также она добавила, что России не удалось затащить Украину и Арбитраж в длительный и многоступенчатый процесс.

Согласно расписания, Украина должна подать свой меморандум за 6 месяцев. И от момента подачи Украиной меморандума в России будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражение относительно юрисдикции.

Напомним, Арбитражный суд в Гааге 21 ноября начал первые слушания по делу "Украина против России", а именно по нападению на украинские корабли в Керченском проливе.

РБК-Украина писало, что 8 ноября, Международный суд ООН отклонил возражения России по юрисдикции по делу "Украина против РФ". Суд признал свою юрисдикцию в делах о расовой дискриминации в Крыму и финансирования терроризма на Донбассе.

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